السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني



الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم، بالخرطوم، معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان جبريل إبراهيم.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها.

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14:00ت م

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