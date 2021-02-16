السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفّذ 374 جولة للإصحاح البيئي وتعقّم 196 موقعاً في المنطقة



تبوك 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك أمس 374 جولة للإصحاح البيئي والنظافة على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن رصد 34 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

"كوفيد - 19"، و 4 مخالفات للتكدس في الأسواق ومساكن العمال في المنطقة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 196 موقعاً باستخدام 16698 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 1385 طناً من النفايات، وإزالة 1538 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات, كما ضبطت الفرق الرقابية بالأمانة أكثر من 200 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحلات الغذائية في نطاق البلديات ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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13:46ت م

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