

تبوك 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك خلال الأربعة أيام الماضية، 915 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد بن هليل الرويلي, أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، مشيراً إلى توعية المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وحث الرويلي المصلين على اتخاذ الاشتراطات الصحية المتبعة ومنها، لبس الكمامة، وإحضار سجادة خاصة، كذلك التباعد الجسدي بين صفوف المصلين وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة، إلى جانب التنويه بأهمية تعقيم اليدين قبل وبعد دخول المسجد.

// انتهى //

13:25ت م

0081



تبوك 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك خلال الأربعة أيام الماضية، 915 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد بن هليل الرويلي, أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، مشيراً إلى توعية المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.وحث الرويلي المصلين على اتخاذ الاشتراطات الصحية المتبعة ومنها، لبس الكمامة، وإحضار سجادة خاصة، كذلك التباعد الجسدي بين صفوف المصلين وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة، إلى جانب التنويه بأهمية تعقيم اليدين قبل وبعد دخول المسجد.// انتهى //13:25ت م0081

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بتبوك ينفذ 915 جولة تفقدية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.