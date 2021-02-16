السعودية | أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك حتى الثامنة مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء, كما شمل التنبيه أمطار رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل تضمن أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.