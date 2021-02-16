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السعودية | وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل الخرطوم

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:48 مساءً, 16 فبراير 2021 م

المناطق - الرياض

وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى العاصمة السودانية – الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين.
وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية المساعد إلهام إبراهيم محمد ومدير عام الإدارة العربية والآسيوية السفير فيصل يوسف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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