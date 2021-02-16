شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يدين الهجمات الصاروخية على أربيل العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدنية أربيل بشمال العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن المجلس مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.