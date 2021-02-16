الجيش يكشف مكان زعيمة ميانمار المعتقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش في ميانمار إن زعيمة البلاد المعتقلة أونج سان سو تشي "بصحة جيدة"، وذلك في ظل عدم ظهورها للعلن منذ الانقلاب العسكري.

وتأتي طمأنة الجيش هذه، بعد تصريحات إعلامية أدلى بها محامي سو تشي، صباح اليوم، تحدث فيها عن عدم وجود أخبار سيئة أو جيدة حول صحتها.

طمأنةٌ جاءت على لسان نائب وزير الإعلام، زاو مين تون، لفت فيها إلى أن الجيش يُبقي على سو تشي والرئيس يو وين مينت "في مكان أكثر أمانا من أجل سلامتهما".

وأضاف: "هما بصحة جيدة، والأمر ليس كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل" تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.

وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين.