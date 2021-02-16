الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

الإنذار المبكر : شبه انعدام للرؤية في القصيم حتى الـ6 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر النظام الآلي للإنذار المبكر أهالي منطقة القصيم من تقلبات جوية تتمثل في رياح وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من المحافظات.

الإنذار المبكر ينبه من طقس القصيم

وفي تنبيه متقدم له حذر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية يمتد حتى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء يشمل؛ الأسياح – البدائع – البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – رياض الخبراء – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة – عيون الجواء.

الدفاع المدني يحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من التقلبات الجوية وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ” تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران” بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة – بإذن الله تعالى – لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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