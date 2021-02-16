سعر سيارة تسلا Model 2 ومواصفاتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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بعد أن أكد رئيس عمليات تسلا في الصين، توم زهو أن الشركة تعمل على نسخة أرخص، كان السؤال الذي راود الكثيرين هو: ما سعر سيارة تسلا الجديدة ؟

منذ أكثر من عام بقليل، أعلنت تسلا عن خطط لإنشاء مركز جديد للبحث والتطوير والتصميم في الصين لبناء سيارة كهربائية على الطراز الصيني، وبدأت الشركة في تلقي طلبات التصميم لسيارتها الكهربائية الصغيرة الصينية الصنع في الصيف الماضي، وبدأت في التوظيف للبرنامج بعد فترة وجيزة.

وفي ذلك الوقت، أصدرت شركة صناعة السيارات أيضًا هذا الرسم التصميمي المبكر لسيارة هاتشباك كهربائية صغيرة، وأدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين أن اتجاه التصميم وعامل الشكل هو ما ستذهب إليه تسلا للسيارة الكهربائية القادمة.

سعر سيارة تسلا ومواصفاتها

في وقت لاحق، أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن خلية بطارية تسلا الجديدة وبنية البطارية الهيكلية، وقال ستصنع الشركة سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار.

وأوضح أن نقطة السعر الجديدة هذه تتحقق من خلال خلية البطارية الجديدة وجهود تصنيع البطاريات في تسلا.

موعد إطلاق سيارة تسلا الجديدة

وأضاف ماسك أيضًا أن السيارة الكهربائية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار ستطرح في السوق في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.

وتم ربط السيارة الكهربائية التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار والسيارة الصينية الجديدة هاتشباك باعتبارها السيارة نفسها في التعليقات الأخيرة لرئيس تسلا في الصين.

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