الإمارات تسجّل 3236 إصابة بـ كورونا و14 وفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3,236 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 355,131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,041 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 3,634 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 340,365 حالة.

اكتشاف طفرة ثانية لكورونا

في سياق آخر، أكد باحثون في جامعة أدنبرة البريطانية التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا سموها “B1525″، وذلك باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بما فيها بريطانيا.

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية، التي نقلت الخبر إلى أن “الباحثين اكتشفوا في بريطانيا ما لا يقل عن 32 إصابة بهذا الطور الجديد من الفيروس، فيما عثر في الدنمارك على 35 حالة، وفي نيجيريا على 12 حالة، أما في الولايات المتحدة وفرنسا فقد تم تسجيل 7 حالات، بالإضافة إلى 5 حالات في كل من غانا وأستراليا وكندا والأردن وإسبانيا”.

حالة مثيرة للقلق

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطفرة الجديدة للفيروس لديها مجموعة من العوامل التي قد تكون مقلقة، خصوصا طفرة E484K في بروتين سبايك، الموجود أيضا في السلالات البرازيلية والجنوب إفريقية، مما يجعل الفيروس أكثر مقاومة للأجسام المضادة”.

وأعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي اكتشاف سلالة جديدة لكورونا تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأصلي وأكثر فتكا بنسبة 30%.

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