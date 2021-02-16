عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 ملايين منزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وسط عاصفة مخيفة خطيرة اجتاحت جميع أنحاء أمريكا، والتي تركت أيضًا ما يقرب من 5 ملايين منزل وشركة في تكساس دون كهرباء، كما تسببت في سلسلة من الأعاصير الشديدة في الجنوب الغربي.

وقالت الشرطة إن هناك أشخاصاً تُوفوا بسبب شدة البرد، منهم رجل ثمانيني سقط في حديقته الأمامية وتقطعت به السبل في البرد لعدة ساعات، وكانت أكثر الوفيات مأساوية هي لطفل في العاشرة سقط في بركة مجمدة وغرق، كما سقطت شقيقته البالغة 6 سنوات وباتت حالتها حرجة.

إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الشركات في أمريكا

تم ربط جميع الوفيات بالعاصفة الشتوية أوري، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة عبر السهول الكبرى، مما تسبب في إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الشركات على نطاق واسع.

ويعاني 4.38 مليون شخص في ولاية لون ستار وحدها من انقطاع التيار الكهربائي وشهدت ولاية أوريغون أكثر من 303 آلاف انقطاع، ولويزيانا أكثر من 110 آلاف حالة انقطاع.

وفي جورجيا وفلوريدا، تضررت العديد من المنازل والمباني، وهم مهددون بسلسلة من الأعاصير، كما حذر المسؤولون من أن المنازل في الولاية التي لا تزال بدون كهرباء لن تتعرض للتدفئة حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.

انقطاع الكهرباء عن مخازن اللقاح

وشملت الانقطاعات الهائلة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء هيوستن بـ أمريكا، مرفقًا يخزن 800 جرعة من لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

وقال جيسون فورتادو، أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة أوكلاهوما: إننا نعيش حدثًا تاريخيًا حقًا يحدث الآن، حدث الطقس هذا، إنه غير مسبوق، نحن جميعًا نعيش هنا ونعرف ذلك، مضيفًا أن معايير التصميم لشتاء تكساس لم يكن مصممًا لمثل هذا الطقس.

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