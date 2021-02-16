شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأشارت قوات التحالف إلى أنه نتج عن عملية الاعتراض والتدمير تناثر شظايا في محيط المطار ولا توجد إصابات أو خسائر، وأن قوات التحالف تواصل التصدي للمحاولات الإرهابية لاستهداف المملكة.

ولفتت قوات التحالف إلى أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين هو تخطيط جنرالات الحرس الثوري لإيران في صنعاء، وأن العمليات التخريبية الحوثية خارجة عن إطار القانون الدولي.