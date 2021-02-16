شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.7 مليار للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان بن جريس الجريس، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,707,348,368 ريالاً، إذ تم إيداع 1,412,299,091 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,170,664 ريالاً، و102,878,613 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إذ تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.