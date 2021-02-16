شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الصاروخية على أربيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدنية أربيل بشمال العراق، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي وقع في محيط مطار أربيل وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الأمين العام مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.