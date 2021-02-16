السعودية | السعودية تدين هجوم أربيل.. وترفض استهداف أمن العراق

شكرا لقرائتكم السعودية تدين هجوم أربيل.. وترفض استهداف أمن العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن حكومة المملكة تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الهجمات الصاروخية "الإرهابية" على مدينة أربيل بشمال العراق، بحسب "واس".

وأعرب عن تضامن المجلس مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

وفي الملف اليمني، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، خلال لقاء مع أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، الثلاثاء، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد الحجرف على حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

وأثنى أمين مجلس التعاون على جهود الحكومة اليمنية وما حققته من إنجازات ملموسة لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة.