السعودية | التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي الدولي.

وقال التحالف إن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء".

وأكد مراسل "العربية" أن الحركة في مطار أبها طبيعية، وأن بعض الشظايا تناثرت خارج حدود المطار.

وكان التحالف قد أعلن، الاثنين، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة لميليشيا الحوثي أطلقت باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

دور جنرالات إيران

والأحد، أكد المالكي أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح في مقابلة مع "العربية" أن" تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران".

وكشف أن قوات التحالف اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأميركي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأميركية جددت موقفها الداعم للمملكة.