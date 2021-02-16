شكرا لمتابعة خبر عن شروط أخذ الجرعة الثانية لمن أصيب بـ«كورونا» بعد التطعيم بالأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، الوقت المناسب أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال أصيب الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى.

وذكرت وزارة الصحة أنَّه في حال ثبوت الإصابة، يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي.

وأضافت أنَّ التعافي من الفيروس يكون كالتالي: إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضيّ آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

وتابعت : "اما إذا كانت الحالة المؤكدة بدون أعراض، فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقلّ من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية".