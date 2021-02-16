شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار الحركة الجوية في مطار أبها الدولي بشكل طبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني من داخل صالات السفر بمطار أبها الدولي، استمرار حركة السفر فيه، بشكل طبيعي، بعد اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف المطار.

وأظهر التقرير الذي بثته قناة "الإخبارية "، حركة المسافرين والعاملين بالمطار، داخل الصالات تسير بشكل طبيعي، دون تأخير أي رحلة.

كما ظهرت الأسر وهم ينهون إجراءات السفر المعتادة، بسلاسة تامة دون وجود ازدحام، حيث أشار التقرير إلى وجود شظايا بسيطة نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار.