شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يدعو جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب تطبيق "توكلنا" جميع المستخدمين، اليوم الثلاثاء، بتحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وجوجل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وقال التطبيق، أن ذلك من خلال التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

ويتيح "توكلنا" العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.