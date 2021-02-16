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نشاط رياح على حائل والقصيم ومناطق أخرى في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن تنهض حركة الرياح على المناطق المتاخمة للسواحل الغربية مساء هذا اليوم .

وأوضح المناطق المتأثرة بهذه الأجواء وهي ضباء والوجه وأملج وينبع، كما تمتد تلك الحالة الجوية لنواحي تيماء والعلاء .

وأضاف، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن حركة الرياح ستؤثر أيضا على جنوب غرب حائل والشملي وغرب القصيم ونواحي الحناكية.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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