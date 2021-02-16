نشاط رياح على حائل والقصيم ومناطق أخرى في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن تنهض حركة الرياح على المناطق المتاخمة للسواحل الغربية مساء هذا اليوم .

وأوضح المناطق المتأثرة بهذه الأجواء وهي ضباء والوجه وأملج وينبع، كما تمتد تلك الحالة الجوية لنواحي تيماء والعلاء .

وأضاف، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن حركة الرياح ستؤثر أيضا على جنوب غرب حائل والشملي وغرب القصيم ونواحي الحناكية.