شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السند» يوضح هل يكون الخال وليًا في النكاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الثلاثاء، هل يكون الخال وليًا في النكاح.

وقال الشيخ عبدالرحمن السند، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن الخال من ذوي الأرحام ولا يولى ولاية النكاح إلا العصبة وأولهم الأب وإن علا والجد ثم الابن وإن نزل والأخوة والأعمام، ولكن الخال لا يلي عقد النكاح لأنه ليس له ولاية النكاح.