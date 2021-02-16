«الأحوال المدنية»: 14 يومًا كحد أقصى لإصدار بطاقة الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المدة اللازمة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية ردًا على استفسارات المواطنين.

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع «تويتر»: «كم يوم يتطلب استخراج بدل فاقد بطاقة الاحوال».

وكانت الأحوال المدنية، حددت خطوات وطريقة حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وذلك من خلال الدخول على منصة أبشر والقيام بحجز موعد إلكتروني بالأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية على «تويتر» أنه يجب تجديد هوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالح المواطن وتفاديًا للغرامة المالية.

يترتب على التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر غرامة مالية مقدارها مائة ريال، وفقًا للأحوال المدنية.

وعند فقدان بطاقة الهوية الوطنية فإنه يمكن استخراج بدل فاقد من خلال:

الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.

اختيار خدماتي.

الأحوال المدنية.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

تعبئة البيانات المطلوبة.

حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد.

إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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