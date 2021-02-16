تنفيذ حكم القتل حدًا في طاعن زوجته بتبوك

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل حدًّا بمواطن في منقطة تبوك أقدم على قتل زوجته «سعودية الجنسية».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن المواطن عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، أقدم على قتل زوجته هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري «سعودية الجنسية»، بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدَّعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حداً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.