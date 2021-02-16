الحياة الفطرية: 400 ألف ريال غرامة صيد النمر العربي و3 آلاف للضب

بيّنت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، التي تم تطبيقها أمس الاثنين، قيمة غرامات مخالفات صيد الطيور والحيوانات المحظور صيدها.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية –عبر موقعه الالكتروني- أن اللائحة التي اعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، حددت قيمة غرامات مخالفات الصيد للكائن الواحد، كالتالي:

ـ غرامة (1000) ريال عند صيد طائر حمام الغابات وطائر القطا.

ـ غرامة (3000) ريال لصيد الضب.

ـ غرامة (400.000) ريال عند صيد النمر العربي.

ـ غرامة (90.000) ريال عند صيد المها العربي.

ـ غرامة (80.000) عند صيد الضبع المخطط أو ابن آوى أو الذئب العربي.

ـ غرامة (70.000) ريال عند صيد الوشق أو القط الرملي والقط البري والنيص.

ـ غرامة (60.000) عند صيد الوعل النوبي وأي من أنواع الثعالب.

ـ غرامة (35.000) ريال عند صيد غزال الأدمي.

ـ غرامة (25.000) عند صيد غزال الريم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، إن اللائحة قد حددت نطاق عمل المركز بشأن تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية وتحديد الأنواع التي يحظر صيدها في جميع الأماكن وعلى مدار العام والأنواع التي يسمح بصيدها وتحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها وتاريخ بداية ونهاية مواسم الصيد.

وكذلك، إصدار تراخيص الصيد وتحديد الوسائل والمعدات التي يسمح بها في الصيد والوسائل والمعدات المحظور استخدامها في الصيد ووضع القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بآليات منح تراخيص الصيد وتراخيص محازات الصيد وتنظيمها وتحديد آليات وإجراءات المراقبة والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن ضبط المخالفات وإصدار تراخيص أسلحة الصيد النارية. ويقوم المركز بتنظيم أنشطة التوعية والإرشاد البيئي والحملات الإعلامية والتوعوية.

وأكد أن اللائحة تحظر وبشكل دائم صيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض مثل الظلفيات كالمها العربي وغزال الريم وغزال الأدمي والوعل النوبي والمفترسات كالنمر العربي والضبع المخطط والذئب والوشق وابن آوى والقط الرملي والرتم وغرير العسل. كما تحظر اللائحة صيد 19 نوعًا من الطيور المتوطنة في المملكة وما هو مهدد بالانقراض من الطيور المهاجرة.

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