أمطار رعدية وتساقط الثلوج على بعض المناطق.. والدفاع المدني يحذر من المخاطر المحتملة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة من المخاطر المحتملة، في مثل الأجواء التي تتعرض لها المملكة، ابتداء من اليوم، والممثلة في هطول أمطار رعدية وتساقط الثلوج على بعض المناطق.

وأشار الدفاع المدني، إلى بيان المركز الوطني للأرصاد الذي توقع هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة.

كما توقعت مركز الأرصاد –بحسب بيان الدفاع المدني- أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.