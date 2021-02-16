الأحوال المدنية: لابد من تسليم البطاقة القديمة عند استلام الجديدة

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضرورة تسليم البطاقة القديمة عند استلام البطاقة الجديدة.

وذكر حساب «هدمة العملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، «نعم.. لابد من تسليم البطاقة القديمة..، نسعد بخدمتك».

وقالت المواطنة في استفسارها، إنها فوضت والدتها لاستلام البطاقة الجديدة؛ لأنها على سفر، فهل لابد من تسليم القديمة؟.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه يمكن تغيير الاسم عند إصدار بطاقة هوية جديدة، ولا يشترط إصدار الهوية أولًا وتغيير الاسم بعدها.

اقرأ أيضًا:

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن مطابقة المهن المسجلة للواقع

الأحوال المدنية: 4 خطوات لتسجيل المولود إلكترونيًّا عبر «أبشر»

