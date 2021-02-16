جراحة ناجحة لاستخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بمكة

تمكن فريق طبي بقسم العيون بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استخراج سلك معدني يصل إلى الجزء الخلفي من عين مريض يبلغ من العمر 43 عامًا.

أوضح رئيس الفريق الطبي للعملية واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور أسامة محمد العيدروس، بأن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة في عينه بجسم غريب؛ حيث تبين بعد مناظرة الحالة وجود ثقب بمقلة العين مع وجود سلك معدني واصل للجزء الخلفي.

وأضاف: تم التدخل في أسرع وقت وإدخال الحالة للعمليات تحت التخدير العام واستخراج السلك المعدني وإصلاح الثقب في مقلة العين، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

من جهته قال المريض: أحمد الله أولًا وأخيرًا بأني لم أفقد بصري، ويعود الفضل بعد الله للفريق الطبي الذي أشرف على حالتي ووجدت كل العناية والاهتمام بحالتي الصحية.