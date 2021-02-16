التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مطار أبها الدولي

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.



وقال التحالف العربي في بيان له إن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية هو من تخطيط قادة الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات الحوثيين ضد الأهداف المدنية في السعودية، وسط إدانات إقليمية ودولية لهجمات المليشيات الموالية لإيران، ومواقف داعمة للمملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها.

وهذا هو الهجوم الحوثي الإرهابي الثالث الذي يستهدف مطار أبها الدولي، في غضون أسبوع، الأول في العاشر من الشهر الجاري، والثاني وقع السبت الماضي.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".

ومنذ إعلان الإدارة الأمريكية نيتها التراجع عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما نفذته قبل أيام، كثفت الجماعة الانقلابية من هجماتها وانتهاكاتها في أنحاء متفرقة باليمن وأخرى باتجاه السعودية.

ويرى خبراء في المجال العسكري والسياسي، أن تصعيد مليشيات الحوثي لهجماتها في الداخل أو صوب السعودية، يؤكد طبيعتها الإرهابية وعدم قدرتها على التعايش مع أي دعوات سلام.