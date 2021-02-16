شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لجان قتل زوجته بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل حداً بأحد الجناة في تبوك ، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري - سعودي الجنسية – على قتل زوجته هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري _ سعودية الجنسية _ وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حداً ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري اليوم الثلاثاء بتبوك بمنطقة تبوك.