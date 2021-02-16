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تدمير مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه مطار أبها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي في بيان له إن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية هو من تخطيط قادة الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات الحوثيين ضد الأهداف المدنية في ، وسط إدانات إقليمية ودولية لهجمات المليشيات الموالية لإيران، ومواقف داعمة للمملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها.

وهذا هو الهجوم الحوثي الإرهابي الثالث الذي يستهدف مطار أبها الدولي، في غضون أسبوع، الأول في العاشر من الشهر الجاري، والثاني وقع السبت الماضي.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".

ومنذ إعلان الإدارة الأمريكية نيتها التراجع عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما نفذته قبل أيام، كثفت الجماعة الانقلابية من هجماتها وانتهاكاتها في أنحاء متفرقة باليمن وأخرى باتجاه السعودية.

ويرى خبراء في المجال العسكري والسياسي، أن تصعيد مليشيات الحوثي لهجماتها في الداخل أو صوب السعودية، يؤكد طبيعتها الإرهابية وعدم قدرتها على التعايش مع أي دعوات سلام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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