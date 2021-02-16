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فيديو.. السعودية تتصدى لـ 860 صاروخاً ومادة متفجرة في أعوام قليلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

فيديو.. السعودية تتصدى لـ 860 صاروخاً ومادة متفجرة في أعوام قليلة

أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت قناة الإخبارية في تقرير لها جهود أبطال القوات المسلحة السعودية في التصدي لهجمات الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وأوضحت الإخبارية أنه تم التصدي لأكثر من 860 صاروخاً ومادة متفجرة في أعوام قليلة، وكان أخطر هذه الهجمات وأكثرها شراً محاولة استهداف أطهر البقاع مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وحتى يوم الأحد الماضي تم التصدي لـ 345 صاروخاً أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، كما أرسلوا 516 طائرة مسيرة مفخخة.

كما تصدرت المقرات المدنية والأهداف المدنية والمطارات كأهداف لهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية.

واليوم الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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