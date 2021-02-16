فيديو.. السعودية تتصدى لـ 860 صاروخاً ومادة متفجرة في أعوام قليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت قناة الإخبارية في تقرير لها جهود أبطال القوات المسلحة السعودية في التصدي لهجمات الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وأوضحت الإخبارية أنه تم التصدي لأكثر من 860 صاروخاً ومادة متفجرة في أعوام قليلة، وكان أخطر هذه الهجمات وأكثرها شراً محاولة استهداف أطهر البقاع مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وحتى يوم الأحد الماضي تم التصدي لـ 345 صاروخاً أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، كما أرسلوا 516 طائرة مسيرة مفخخة.

كما تصدرت المقرات المدنية والأهداف المدنية والمطارات كأهداف لهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية.

واليوم الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي.



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