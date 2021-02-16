محمد بن سلمان اختصر المسافات لتطوير المنتزهات الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر مدير جامعة شقراء سابقًا، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مداخلة منه على تقرير وزارة الزراعة قبل أكثر من 6 سنوات إبان عضويته في مجلس الشورى.

رؤية 2030:

وأوضح الأسمري، في تغريدة له عبر تويتر، أن المداخلة كانت تتعلّق بالمنتزهات الوطنية وكيف أنّ رؤية 2030 أحدثت قفزة نحو تطويرها عن طريق الأنظمة الجديدة ودمج بعض الوزارات وإنشاء هيئات حديثة.

محمد بن سلمان اختصر المسافات:

وتابع أنها كانت آمال وطموحات اختصر مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسافات الوصول إليها.

وفيما يلي الصور المرفقة التي نشرها الأسمري:



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