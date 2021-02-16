استشارية: طبيب درس 7 سنوات راتبه 4 آلاف والله حرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الدكتورة أروى السيد، استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان، أن كل عيادات طب الأسنان امتلأت بالأخطاء، ويوميًّا هناك أخطاء طبية.

كوارث طبية:

وأضافت السيد، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه “ما في يوم إلا أشوف كوارث في تقويم الأسنان، أما زراعة الأسنان فحدّث ولا حرج! وكذلك في التركيبات وسحب الأعصاب.. هذه التخصصات أشوف فيها مصائب!”.

وتابعت: “أطباء أسنان سعوديون جالسون بالبيت منذ 3 سنوات ومكانهم أطباء وافدون، ومن يعملون منهم يعمل براتب زهيد جدًّا.. طبيب درس 7 سنوات راتبة 4 آلاف! والله حرام!”.

مشاكل أطباء الأسنان:

ورأت الاستشارية “أن من يراعون الله في المريض من أطباء زراعة الأسنان بالقطاع الخاص لا يتعدون 15%! والمشكلة الأكبر أن المريض لا يعرف بالخطأ إلا بعد تفاقم المشكلة، ووقفت على أخطاء يشيب لها الرأس في مجال زراعة الأسنان، وهناك شريحة من الأطباء حرام يشتغلوا على بني آدميين، تعبنا من المعالجات.. ودنا يكون عند الأطباء شوية ضمير!”.

وكشفت أن أصحاب المنشآت الخاصة يجبرون الطبيب العام على العمل في تقويم لأنها مربحة، وبعضهم يلزم الطبيب “أبغى 100 ألف في الشهر!”.

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