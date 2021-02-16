اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار ولا إصابات أو خسائر.

يذكر أن غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، قصفت في وقت سابق، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

وكانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

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