الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

بيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً و تقترب من 50 ألف دولار

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى قياسي جديد، وتقترب من مستوى 50 ألف دولار.

وصعدت عملة بيتكوين الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.11% إلى 49202 دولار، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، بعدما قفزت في وقت سابق اليوم 3.6% عند 49913 دولارًا.

وجاءت موجة الصعود الأخير في البيتكوين بدعم من توسع قبول الشركات للعملة الافتراضية واستثمار “تسلا” 1.5 مليار دولار بها هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيثريوم 0.9% إلى 1804.6 دولار، وكذلك الريبل 2.08% عند 56.9 سنت.



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