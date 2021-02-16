تراجع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 219.07 ريال (58.42 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار)، في تعاملات أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 191.68 ريال (51.12 دولار)، مقابل نحو 192.42 ريال (51.31 دولار)، أمس.

بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 164.30 ريال (43.81 دولار)، مقابل نحو 164.93 ريال (43.98 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، إلى نحو 127.79 ريال (34.08 دولار)، مقابل نحو 128.28 ريال (34.21 دولار) أمس الاثنين.



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