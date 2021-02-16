شكرا لمتابعة خبر عن إيداع معاشات شهر رجب لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت أكثر من 1,4 مليار ريال، فيما وصلت قيمة المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192 مليون و170 ألف ريال.

ونوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن قيمة المساعدات النقدية لأجل الكهرباء وصلت لأكثر من 102 مليون ريال.