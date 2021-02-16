الارشيف / اخبار السعوديه

ضوابط يجب مراعاتها في حال التفاف السيارة لليمن عند الإشارة الضوئية الحمراء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط يجب مراعاتها في حال التفاف السيارة لليمن عند الإشارة الضوئية الحمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أبرز الضوابط الواجب مراعتها عند الالتفاف لليمن عند الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت الإدارة أنه في حال كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاق قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة.

وأضافت أنه يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة، ويجب التوقف قبل الالتفاف للتأكدمن خلو الطريق من المركبات.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا