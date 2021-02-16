شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط يجب مراعاتها في حال التفاف السيارة لليمن عند الإشارة الضوئية الحمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أبرز الضوابط الواجب مراعتها عند الالتفاف لليمن عند الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت الإدارة أنه في حال كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاق قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة.

وأضافت أنه يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة، ويجب التوقف قبل الالتفاف للتأكدمن خلو الطريق من المركبات.