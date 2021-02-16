شكرا لمتابعة خبر عن 5 مهن يستهدفها برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في التزيين النسائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: هنا .

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلاً تجارياً أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب (فيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.