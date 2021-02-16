شكرا لمتابعة خبر عن استبيان: كلوب هوس تحول لخطابة ووسيط الزواج في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر استبيان آراء بعض المواطنين في التطبيق الذي شاع استخدامه مؤخراً في المملكة، حيث أكد بعضهم أن غرف الدردشة في التطبيق تحولت لخطابة ووسيط زواج.

وأكد بعض المواطنين، وفقا لـ"الوطن"، أن بعض المستخدمين خصصوا غرف دردشة من أجل البحث عن شريك الحياة، فيما أكد آخرون أن أغلب أحاديث البعض عن الزواج في هذا التطبيق مجرد تهكم وسخرية.

وأبدى آخرون اعتراضهم على ما يحدث في التطبيق، مؤكدين أن الأحاديث الواردة به أمرا يتعارض مع قيمة الزواج.