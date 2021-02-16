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منصة العمل المرن تشهد تقديم ‏140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا بالساعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير قطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطان الشايع، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المسجلين في برنامج العمل المرن وصلت حتى الآن إلى 140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا للساعة.

وأوضح "الشايع" أن نظام العمل المرن الذي أطلق منذ 6 أشهر يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الاحتياجات الوظيفية في بعض المواسم، وتغطية حاجة الأنشطة التي تتطلب مثل هذا العمل باستمرار، مثل المطاعم والمقاهي والمخابز، فضلًا عن تقليص نسبة البطالة.

وتتمثل مميزات للعمل المرن في: احتساب العامل في برنامج نطاقات، حفظ حق الطرفين بعقد إلكتروني، احتساب أجر العامل بحسب أجر الساعة، ومرونة في التعاقد وإنهاء العقد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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