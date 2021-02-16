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بالفيديو.. مواطنة دربت 8 آلاف سيدة على طريقة إعداد الأكلات المحلية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقدمت مواطنة على تدريب 8 آلاف سيدة على طريقة إعداد الأكلات المحلية حيث حصلت على شهادة مدرب دولي معتمد.

وقالت الشيف " آمال المقبل " لقناة " العربية " اثبت للجميع أن الأكل السعودي ليست الكبسة فقط، والأكلات الشعبية تكون في الشتاء أكثر.

وأضافت : " كان حلمي يكون لدي مطبخ سعودي للحفلات، وأضافت الأكلات فيه حيث عليها إقبال من الجميع كبار وصغار".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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