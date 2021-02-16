شكرا لمتابعة خبر عن تحديد ضوابط تأمين القوى العاملة في موسم الحج 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حددت وزارة الصحة الضوابط المتعلقة بتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج في موسم 1442هـ.

ووجهة الوزارة، وفقا لـ"عكاظ"، بتشكيل لجان في مديريات الشؤون الصحية للاختيار والترشيح، ويكون لها الصلاحية في فرز الطلبات بالتنسيق مع جهة عمل كل مرشح.

وذكرت الوزارة أنه سيتم قبول طلبات الترشيح المرفوعة من لجنة القوى العاملة بالمديرية أو التجمع الصحي فقط ولن تقبل أي استمارة مشاركة ترفع مباشرة إلى الإدارة العامة للحج والعمرة باستثناء مرشحي اللجان الإشرافية من موظفي الوزارة.

كما ألزمت الوزارة كل مديرية أو تجمع صحي في ترشيح فئة التمريض، ممن لديه الخبرة العملية الفعلية في الطوارئ، العمليات، العناية المركزة والأقسام الداخلية، مع عدم ترشيح المتعاقد الذي تتوافق إجازته السنوية بعد تأجيلها إلى الحد الأقصى مع فترة المشاركة في الحج.