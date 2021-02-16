شكرا لمتابعة خبر عن تقني الرياض يواصل افتتاح نوادي الموهبة والابتكار بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

افتتحت الكلية التقنية بالقويعية أمس نادي الموهبة والابتكار لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية عند الموهوبين والمبدعين من متدربي الكلية والوصول بهم لتحقيق أهدافهم والخروج بأفكارهم إلى داخل وخارج المملكة وزيادة الإنتاج العلمي والتقني في مجال الموهبة والإبداع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل, أن هذه النوادي تأتي امتدادا لنهج المؤسسة في اكتشاف المواهب الكامنة لدى المتدربين والمتدربات وتنميتها، للوصول إلى الطموح المأمول من أبناء هذا الوطن المعطاء.