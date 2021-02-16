الزعاق: بدءًا من مساء اليوم.. حركة رياح بمناطق ومدن عدة

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن تنهض بدءًا من مساء اليوم، حركة الرياح على مناطق ومحافظات ومدن عدة.

وقال الزعاق –عبر تويتر- إن حركة الرياح تشمل المناطق المتاخمة للسواحل الغربية «ضباء، الوجه، أملج، ينبع»، وتمتد لنواحي «تيماء، العلاء»، إضافة إلى جنوب غرب حائل «الشملي»، وغرب القصيم نواحي الحناكية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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