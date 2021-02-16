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بالفيديو.. وكيل «الصحة» يوضح شرط العودة للحياة الطبيعية واستئناف السفر

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الرياض - محمد عبدالله - أكد الوصول للمناعة الجماعية بالمملكة بنهاية 2021..

أوضح استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن العودة لممارسة الحياة الطبيعية تكون بالوصول إلى المناعة الجماعية ضد فيروس ، متوقعًا سفر السعوديين خلال الصيف القادم.

وقال الدكترو عسيري خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على «روتانا خليجية» إن الهدف هو العودة الى الحياة الطبيعية بما فيها السفر، بتطعيم 70 بالمائة من السكان.

وأشار الدكتور عسيري إلى أنه بنهاية عام 2021م سيتم الوصول الى المناعة الجماعية بالمملكة، متوقعًا أنه يمكن للناس السفر خلال الصيف القادم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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