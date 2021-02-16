وكيل وزارة الصحة: لقاح كورونا لا يؤثر نهائيًا على الخصوبة

شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، على أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يؤثر على الخصوبة نهائيا، ولا يوجد أي رابط بين اللقاح والخصوبة. قائلًا: "لا أعلم من أين أتت مثل هذه الفكرة".

وأضاف عسيري: (خلال لقائه في برنامج: في الصورة، على قناة روتانا)، أن المناعة الطبيعية أفضل من المناعة المكتسبة، لكن في بعض الأحيان تكون المناعة الناتجة عن اللقاح أفضل، والاعتماد على المناعة الطبيعية مع كورونا "مغامرة لا ننصح بها".

وتابع: "لا مشكلة في تأخر الحصول على الجرعة الثانية، ولا حاجة لإعادة الجرعة الأولى في حال تأخرها، والفاعلية القصوى تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الثانية".