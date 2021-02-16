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بالفيديو.. فتح سد وادي قنونا بالقنفذة لمدة 35 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - لتلبية احتياجات المزارعين..

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح أبواب سد وادي قنونا في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المركمة، لتلبية احتياجات المزارعين من المياه.

وذكرت إمارة منطقة مكة –عبر حسابها على تويتر- أنه تم فتح بوابات سد وادي قنونا، لتصريف كمية 15 مليون م3، لمدة 35 يومًا، بهدف تلبية احتياجات المزارعين.

وأوضحت وزارة البيئة، أن فتح السد يأتي بهدف سقيا الأراضي الزراعية في محافظة القنفذة، إضافة إلى رفع منسوب المياه الجوفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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