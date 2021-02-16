بالفيديو.. فتح سد وادي قنونا بالقنفذة لمدة 35 يومًا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح أبواب سد وادي قنونا في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المركمة، لتلبية احتياجات المزارعين من المياه.

وذكرت إمارة منطقة مكة –عبر حسابها على تويتر- أنه تم فتح بوابات سد وادي قنونا، لتصريف كمية 15 مليون م3، لمدة 35 يومًا، بهدف تلبية احتياجات المزارعين.

وأوضحت وزارة البيئة، أن فتح السد يأتي بهدف سقيا الأراضي الزراعية في محافظة القنفذة، إضافة إلى رفع منسوب المياه الجوفية.

اقرأ أيضًا:

«البيئة» تدعو مالكي مناهل المياه إلى تصحيح أوضاعها