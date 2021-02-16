«البيئة» بالشرقية تنفذ حملة رقابية على سوق السمك المركزي في الدمام

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف حملة تفتيشية على سوق الأسماك المركزي بالدَّمام بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي وبلدية وسط الدمام.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أنَّ الحملة تهدف للتأكّد من وجود نظام فاعل لتتبع واسترداد الأسماك ومعرفة مصادرها والحدّ من عمليات الغشّ، وسلامة الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وكفاءة برّادات حفظ الأسماك، إضافة إلى أهمية التزام سيارات نقل الأسماك بتطبيق اشتراطات النقل والتأكد من التزام العاملين بالسوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ونظامية العمالة القائمة.

وبيّن المهندس المطيري أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف (٧٧) كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها (٦٢) كيلوجرامًا من الأسماك المتنوعة، و(١٥) كيلوجرامًا من الروبيان المستزرع، ومصادرة أكثر من (١٥) أداة تقطيع وتجهيز غير صالحة للاستخدام، وتحرير (١٣) إنذارًا ومخالفة بسبب بيع أسماك فاسدة وعدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للتآكل والصدأ، وتنظيف الأسماك دون ارتداء القفازات وانتهاء رخصة المحل أو انتهاء البطاقة الصحية.

ونوَّه المطيري بأن الحملات الميدانية التفتيشية والرقابية مستمرة على جميع أسواق المنتجات البحرية والمستزرعة بالمنطقة الشرقية، داعيًا المستثمرين في تجارة الأسماك والروبيان إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها.