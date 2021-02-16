وكيل «الصحة»: آثار طويلة الأمد تظل مع المتعافين من كورونا

كشف استشاري الأمراض المعدية ووكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن الآثار طويلة الأمد التي تستمر مع المتعافين من فيروس كورونا.

وقال عسيري، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «في الصورة» عبر قناة روتانا خليجية، إن هناك آثارًا طويلة الأمد تم رصدها في المتعافين من كورونا، خاصة الذين أصيبوا بالمرض الشديد، مشيرًا إلى أن بعضها يكون بشكل واضح مثل فقد جزء من حاستي الشم والتذوق وتستمر لمدة 12 أسبوعًا.

وأضاف أن هناك أعراضًا أخرى مثل الخمول والتعب واضطرابات النوم وآلام المفاصل وقد تستمر لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنها ليست خاصة بكورونا فقط فهناك كثير من الأمراض الفيروسية تصاحبها آثار طويلة الأجل يكون بعضها واضح وبعضها غير واضح وليس لها تعريف محدد.

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